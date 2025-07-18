У Польщі відновили розслідування вибуху гранатомета-сувеніра з України – ЗМІ
Розслідування вибуху гранатомета з України в Головному управлінні поліції Польщі було поновлено.
Джерело: радіостанція RMF FM, "Європейська правда"
Деталі: Провадження було призупинено, оскільки українська сторона не відповідала на польські запити про надання правової допомоги.
Після місяців мовчання українці зв'язалися з Регіональною прокуратурою у Варшаві.
Як дізналася радіостанція, українська сторона надіслала певну кореспонденцію, пов'язану з розслідуванням справи, однак це не є повним виконанням польського запиту про допомогу.
Незважаючи на це, прокурор, який веде справу, визнав, що є підстави для поновлення провадження і вже підготував додатковий запит до українців.
Польським слідчим, серед іншого, важливо допитати додаткових свідків – осіб, які могли знати обставини передачі польській делегації в Києві подарунка у вигляді переробленого гранатомета, водіїв або осіб з технічного обслуговування.
У цьому розслідуванні прокуратура хоче з'ясувати, чи став колишній начальник поліції, генерал Ярослав Шимчик жертвою диверсії. В іншому, завершеному півроку тому, він має відповісти за незаконне володіння гранатометом і доведення його до вибуху в приміщенні управління, чим поставив під загрозу здоров'я і життя багатьох людей.
Нагадаємо, подарований Шимчику під час його офіційного візиту в Україну сувернір-гранатомет вибухнув у нього в кабінеті у грудні 2022 року, пошкодивши також суміжні приміщення. Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.
В Україні також відкрили провадження за фактом інциденту.