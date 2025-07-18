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У Польщі відновили розслідування вибуху гранатомета-сувеніра з України – ЗМІ

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 18 липня 2025, 09:28
У Польщі відновили розслідування вибуху гранатомета-сувеніра з України – ЗМІ
фото Getty Images

Розслідування вибуху гранатомета з України в Головному управлінні поліції Польщі було поновлено.

Джерело: радіостанція RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Провадження було призупинено, оскільки українська сторона не відповідала на польські запити про надання правової допомоги.

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Після місяців мовчання українці зв'язалися з Регіональною прокуратурою у Варшаві.

Як дізналася радіостанція, українська сторона надіслала певну кореспонденцію, пов'язану з розслідуванням справи, однак це не є повним виконанням польського запиту про допомогу.

Незважаючи на це, прокурор, який веде справу, визнав, що є підстави для поновлення провадження і вже підготував додатковий запит до українців.

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Польським слідчим, серед іншого, важливо допитати додаткових свідків – осіб, які могли знати обставини передачі польській делегації в Києві подарунка у вигляді переробленого гранатомета, водіїв або осіб з технічного обслуговування.

У цьому розслідуванні прокуратура хоче з'ясувати, чи став колишній начальник поліції, генерал  Ярослав Шимчик жертвою диверсії. В іншому, завершеному півроку тому, він має відповісти за незаконне володіння гранатометом і доведення його до вибуху в приміщенні управління, чим поставив під загрозу здоров'я і життя багатьох людей.

Нагадаємо, подарований Шимчику під час його офіційного візиту в Україну сувернір-гранатомет вибухнув у нього в кабінеті у грудні 2022 року, пошкодивши також суміжні приміщення. Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

В Україні також відкрили провадження за фактом інциденту.

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