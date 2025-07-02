Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів озброєння та боєприпасів – ЗМІ

Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.

Джерело: Рolitico, NBC News з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням

Деталі: Зазначається, що таке рішення прийняв керівник політичного відділу Пентагона Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів Пентагону, що викликало занепокоєння щодо скорочення загальної кількості артилерійських снарядів, протиповітряних ракет і високоточної зброї.

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За словами джерел видання, початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена (колишнього президента США Джо Байдена – ред.), було прийняте на початку червня, але вступило в силу лише зараз, коли Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних і безпілотних ударів по цивільних об'єктах у Києві та інших містах.

Рolitico пише, що джерела повідомили цю інформацію на умовах анонімності, а Пентагон і Білий дім не відповіли на запит про коментарі.

Рішення Пентагона призупинити деякі поставки викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна залишиться вразливою до подальших російських атак.

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Оновлено: За даними NBC News, міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово призупинити постачання Україні низки видів озброєння та боєприпасів.

Боєприпаси та інша зброя можуть залишатися затриманими до завершення поточної оцінки, яку проводять оборонні органи США.

У разі виявлення нестачі боєприпасів або їхньої необхідності для інших регіонів, терміни затримки можуть бути продовжені.

Серед затриманого озброєння – десятки перехоплювачів Patriot для протиракетної оборони, тисячі 155-мм фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire, більше 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки переносних зенітних ракет Stinger, ракет "повітря-повітря" та гранатометів AIM.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі з цього приводу зазначила: "Це рішення було прийняте, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерствами національної підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперебною – просто запитайте Іран".

Нагадаємо: Американський президент Дональд Трамп наприкінці червня сказав, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, але наголосив, що США вони теж потрібні.