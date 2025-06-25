Трамп: "Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось"
Американський президент Дональд Трамп сказав, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, але наголосив, що США вони теж потрібні.
Джерело: Трамп на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі, "ЄвроПравда", УП
Деталі: Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання української журналістки, чи готові США продати ЗРК Patriot. Спочатку президент поцікавився, чи живе вона в Україні. Кореспондентка сказала, що перебуває з дітьми за кордоном, в Україні зараз її чоловік. Трамп далі запитав, чи він у війську і перебуває на фронті. Отримавши ствердну відповідь, президент сказав "Ну, це важко, правда?", а вже потім перейшов до суті питання, однак зазначив, що США самим потрібна така ефективна зброя як Patriot.
Пряма мова: "Вони (українці -ред.) дійсно хочуть отримати протибалістичні ракети, як вони кажуть… Patriot. І ми подивимось, чи зможемо надати кілька. Їх важко отримати. Вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити, наскільки ефективні".
Деталі: В підсумку президент США сказав журналістці: "Бажаю вам багато удачі. Я бачу, це вас дуже засмучує. Передавайте своєму чоловіку вітання".