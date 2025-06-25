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Трамп: "Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось"

Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 18:35
Трамп: Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось
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Американський президент Дональд Трамп сказав, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, але наголосив, що США вони теж потрібні.

Джерело: Трамп на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі, "ЄвроПравда", УП

Деталі: Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання української журналістки, чи готові США продати ЗРК Patriot. Спочатку президент поцікавився, чи живе вона в Україні. Кореспондентка сказала, що перебуває з дітьми за кордоном, в Україні зараз її чоловік. Трамп далі запитав, чи він у війську і перебуває на фронті. Отримавши ствердну відповідь, президент сказав "Ну, це важко, правда?", а вже потім перейшов до суті питання, однак зазначив, що США самим потрібна така ефективна зброя як Patriot.

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Пряма мова: "Вони (українці -ред.) дійсно хочуть отримати протибалістичні ракети, як вони кажуть… Patriot. І ми подивимось, чи зможемо надати кілька. Їх важко отримати. Вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити, наскільки ефективні".

Деталі: В підсумку президент США сказав журналістці: "Бажаю вам багато удачі. Я бачу, це вас дуже засмучує. Передавайте своєму чоловіку вітання".

PatriotТрампдопомога Україні
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