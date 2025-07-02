Трамп заявив, що хоче "прибрати" із США небезпечних злочинців

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "прибрати" з країни небезпечних злочинців, у тому числі й тих, хто давно перебуває чи народився у Штатах.

Джерело: Трамп в ефірі Right Side Broadcasting, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут – ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею.

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Вони не нові для нашої країни. Вони – частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні.

Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо.

А серед них дуже небезпечні люди… Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни".

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Нагадаємо: У березні сотні імовірних членів банди, в основному з Венесуели, були депортовані зі Сполучених Штатів до в'язниці в Сальвадорі, причому адміністрація президента США Дональда Трампа застосувала повноваження військового часу, щоб прискорити видворення, незважаючи на рішення суду, яке призупинило цей крок.