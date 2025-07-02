Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що хоче "прибрати" із США небезпечних злочинців

Ольга Глущенко Середа, 2 липня 2025, 05:58
Трамп заявив, що хоче прибрати із США небезпечних злочинців
Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "прибрати" з країни небезпечних злочинців, у тому числі й тих, хто давно перебуває чи народився у Штатах.

Джерело: Трамп в ефірі Right Side Broadcasting, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут – ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею.

Реклама:

Вони не нові для нашої країни. Вони – частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні.

Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо.

А серед них дуже небезпечні люди… Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У березні сотні імовірних членів банди, в основному з Венесуели, були депортовані зі Сполучених Штатів до в'язниці в Сальвадорі, причому адміністрація президента США Дональда Трампа застосувала повноваження військового часу, щоб прискорити видворення, незважаючи на рішення суду, яке призупинило цей крок.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
фотоУдар по ТЦК у Кременчуці: постраждала людина, пошкоджені 14 будинків
фотоУ РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс
Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ
Повітряні сили: РФ атакувала 157 безпілотниками та 4 ракетами – влучила у 19 локаціях
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі
Міністр оборони Німеччини запланував візит до Гренландії на тлі зазіхань Трампа
У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим – президент Чехії
Останні новини
17:05
У Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому беезі зникло світло
16:46
Завтра на Київщині до +36°, у західних областях – дощі
16:24
Військові РФ вбили жителя Херсонщини
16:21
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
16:01
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
15:55
Спортивна історія дня. Олімпійський чемпіон з ногами різної довжини, зв'язки з криміналом і барани замість Сігала
15:50
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
15:35
Кошти на підтримку кредитів для військових можна забрати у "Нацкешбеку" – Гетманцев
15:19
Навіщо людям потрібні мигдалики і чому декому рекомендують їх видаляти: пояснення вчених
15:10
фотоУдар по ТЦК у Кременчуці: постраждала людина, пошкоджені 14 будинків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: