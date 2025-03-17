США депортували сотні ймовірних членів банди до Сальвадору, незважаючи на рішення суду

У неділю сотні імовірних членів банди, в основному з Венесуели, були депортовані зі Сполучених Штатів до в'язниці в Сальвадорі, причому адміністрація президента США Дональда Трампа застосувала повноваження військового часу, щоб прискорити видворення, незважаючи на рішення суду, яке призупинило цей крок.

Джерело: CNN

Деталі: Під час останніх протистоянь між Білим домом і судовою системою федеральний суддя тимчасово заблокував можливість адміністрації використовувати давній Закон про чужоземних ворогів у суботу ввечері та наказав літакам, які переправляють деяких із цих мігрантів і знаходяться у повітрі, повернутися до США.

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Окружний суддя США Джеймс Боасберг заявив, що тимчасовий обмежувальний наказ діятиме протягом 14 днів "або до наступного рішення суду".

Особа, знайома з цією справою, сказала, що літаки вже були в повітрі на момент винесення рішення суддею.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила в неділю, що адміністрація Трампа не порушила судове рішення, оскільки воно було видане після того, як мігранти покинули Сполучені Штати.

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"Адміністрація не "відмовлялася виконувати" рішення суду. Наказ, який не мав жодної законної підстави, був виданий після того, як іноземців-терористів (Tren de Aragua) вже було вивезено з території США", – заявила Лівітт, наполягаючи на відсутності конфлікту між діями адміністрації та письмовим наказом.

"Один суддя в одному місті не може керувати рухом авіаносця, повного іноземних терористів, які були видворені з території США", – додала вона.

Раніше в неділю Левітт заявив, що за вказівкою президента Міністерство внутрішньої безпеки заарештувало майже 300 членів венесуельської банди Tren de Aragua на вихідних. Державний секретар Марко Рубіо також сказав, що "сотні жорстоких злочинців були вислані з нашої країни" і подякував президенту Сальвадору Наїбу Букеле за пропозицію помістити депортованих у в’язницю в Сальвадорі.

Він додав, що Букеле звернувся з проханням повернути двох лідерів угруповання MS-13, а також 21 іншого сальвадорця, який утримується в США, щоб вони "постали перед правосуддям на батьківщині".

Букеле оголосив у неділю вранці , що імовірні члени Tren de Aragua прибули до Сальвадору та були переведені до Центру ув’язнення терористів (CECOT) "терміном на один рік". Його публікація в мережі Х містила відео, як чоловіків виводять з автобусів у наручниках і з поголеними головами.

Трамп у мережі Truth Social подякував лідеру Сальвадору за прийняття депортованих через кілька годин.

CNN зазначає, що США виплатять Сальвадору 6 мільйонів доларів за розміщення депортованих. Гроші, за словами Букеле, допоможуть підтримувати пенітенціарну систему, яка зараз обходиться у 200 мільйонів доларів на рік. Він додав, що "ця акція" допоможе правоохоронним органам зібрати розвідувальну інформацію та затримати більше учасників MS-13.

Центр утримання терористів (Cecot) – найбільша в’язниця Сальвадору, яка може вмістити до 40 000 людей.

Видання зазначає, що центр відомий жорстоким ставленням до в’язнів, яке правозахисні організації вважають нелюдським і таким, що порушує права людини.

У публікації додають, що CNN відвідало в'язницю наприкінці минулого року і побачило ув'язнених, замкнених у переповнених камерах, де в деяких утримувалося близько 80 осіб. Вони спали на металевих ліжках без матраців, простирадл і подушок.