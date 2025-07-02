Росіяни під ранок обстріляли Херсон: поранено чоловіка
Середа, 2 липня 2025, 07:29
Одна людина дістала поранення внаслідок російського обстрілу міста Херсон рано-вранці 2 липня.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно влада: "Близько 04:00 окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапив 52-річний чоловік".
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Деталі: Постраждалий дістав вибухову травму та перелом кістки руки.
Його госпіталізували.
Передісторія:
- Пізно ввечері 1 липня російська армія обстріляла лікарню в Херсоні, внаслідок чого постраждали 8 людей.