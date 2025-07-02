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Росіяни під ранок обстріляли Херсон: поранено чоловіка  

Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 07:29
Росіяни під ранок обстріляли Херсон: поранено чоловіка  
Фото ілюстративне з Getty images

Одна людина дістала поранення внаслідок російського обстрілу міста Херсон рано-вранці 2 липня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно влада: "Близько 04:00 окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапив 52-річний чоловік".

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Деталі: Постраждалий дістав вибухову травму та перелом кістки руки.

Його госпіталізували.  

Передісторія: 

Херсонобстріл
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