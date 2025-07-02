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Росія атакувала Куп’янщину дронами: поранені двоє людей

Анастасія ПроцСереда, 2 липня 2025, 12:28
Росія атакувала Куп’янщину дронами: поранені двоє людей
фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 2 липня російські війська атакували село Борівське Куп’янського району Харківщини, застосувавши чотири безпілотники. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 22-річний та 90-річний чоловіки.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Атака сталася близько 23:40. Внаслідок ударів пошкоджено складські приміщення і техніку цивільного підприємства, а вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Отримали поранення двоє чоловіків віком 22 та 90 років.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

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