Росія атакувала Куп’янщину дронами: поранені двоє людей

У ніч на 2 липня російські війська атакували село Борівське Куп’янського району Харківщини, застосувавши чотири безпілотники. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 22-річний та 90-річний чоловіки.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Атака сталася близько 23:40. Внаслідок ударів пошкоджено складські приміщення і техніку цивільного підприємства, а вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках.

Реклама:

фото: Харківська обласна прокуратура

Отримали поранення двоє чоловіків віком 22 та 90 років.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни.

фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: