Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу на Донбасі
Середа, 2 липня 2025, 14:21
Окупанти атакували з безпілотника групу рятувальників, яка ліквідовувала наслідки російського обстрілу у Дружківській громаді Донецької області – пошкоджено техніку.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу приватного житлового сектору у Дружківській громаді окупанти цілеспрямовано за допомогою дрона атакували надзвичайників. На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань".
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Деталі: Від російської атаки постраждала пожежна автоцистерна – ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Дружківку безпілотниками, внаслідок чого 3 людини дістали поранення та пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.