Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу на Донбасі

Окупанти атакували з безпілотника групу рятувальників, яка ліквідовувала наслідки російського обстрілу у Дружківській громаді Донецької області – пошкоджено техніку.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу приватного житлового сектору у Дружківській громаді окупанти цілеспрямовано за допомогою дрона атакували надзвичайників. На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань".

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Фото ДСНС

Деталі: Від російської атаки постраждала пожежна автоцистерна – ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.

фото ДСНС

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