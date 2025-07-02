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Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу на Донбасі

Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 14:21
Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу на Донбасі
Фото ДСНС

Окупанти атакували з безпілотника групу рятувальників, яка ліквідовувала наслідки російського обстрілу у Дружківській громаді Донецької області – пошкоджено техніку.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу приватного житлового сектору у Дружківській громаді окупанти цілеспрямовано за допомогою дрона атакували надзвичайників. На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань". 

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Фото ДСНС 

Деталі: Від російської атаки постраждала пожежна автоцистерна – ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля. 

 
фото ДСНС

Передісторія:

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