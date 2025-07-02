СБУ: Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства

Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

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За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

Як відомо, Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

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Станом на 15.25 2 липня відповідний указ президента на офіційному сайті не оприлюднений.