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За Чернишова внесли 120 мільйонів застави

Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 16:04
За Чернишова внесли 120 мільйонів застави
Чернишов. фото Урядового порталу

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Заставу внесли у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді".

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Що передувало: ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.

Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 

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Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Чернишов ОлексійАнтикорупційний суд
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