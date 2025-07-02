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На Харківщині двоє людей постраждали від ударів російських FPV-дронів

Анастасія ПроцСереда, 2 липня 2025, 16:50
На Харківщині двоє людей постраждали від ударів російських FPV-дронів
Ілюстративне фото: Getty Images

2 липня внаслідок російської атаки FPV-дронами на Харківщині поранено двох чоловіків – 64 та 20 років.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Повідомляється, що окупанти атакували села Веселе Липецької та Шестакове Старосалтівської громад.

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У Веселому вибухове поранення отримав 64-річний місцевий житель. У Шестаковому постраждав 20-річний чоловік.

Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо:

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  • У ніч на 2 липня російські війська атакували село Борівське Куп’янського району Харківщини, застосувавши чотири безпілотники. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 22-річний та 90-річний чоловіки.

Харківська областьбезпілотники
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