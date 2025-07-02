На Харківщині двоє людей постраждали від ударів російських FPV-дронів

2 липня внаслідок російської атаки FPV-дронами на Харківщині поранено двох чоловіків – 64 та 20 років.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Повідомляється, що окупанти атакували села Веселе Липецької та Шестакове Старосалтівської громад.

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У Веселому вибухове поранення отримав 64-річний місцевий житель. У Шестаковому постраждав 20-річний чоловік.

Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

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