На Харківщині двоє людей постраждали від ударів російських FPV-дронів
Середа, 2 липня 2025, 16:50
2 липня внаслідок російської атаки FPV-дронами на Харківщині поранено двох чоловіків – 64 та 20 років.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Повідомляється, що окупанти атакували села Веселе Липецької та Шестакове Старосалтівської громад.
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У Веселому вибухове поранення отримав 64-річний місцевий житель. У Шестаковому постраждав 20-річний чоловік.
Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.
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- У ніч на 2 липня російські війська атакували село Борівське Куп’янського району Харківщини, застосувавши чотири безпілотники. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 22-річний та 90-річний чоловіки.