Генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Києву

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації США опікуватись насамперед власними інтересами, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

Джерело: Рютте в ефірі Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Генсек зазначив, що "повністю розуміє" прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.

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"Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", – додав він.

Рютте нагадав, що на полях саміту НАТО минулого тижня президенти України та США провели зустріч і "мали дуже гарне обговорення, зокрема щодо систем ППО".

"Так, я розумію, що США мають піклуватись про свої запаси зброї. У той же час ми повинні допускати певну гнучкість", – вважає генсек НАТО.

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Він окремо наголосив, що європейські держави тим часом також нарощують оборонні витрати й допомогу Україні, "але ми не можемо обійтись без практичної підтримки США."

"Це також і в інтересах США – щоб Україна не програла цю війну… А безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємоповʼязані речі", – підсумував Рютте.

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