Міноборони звернулось до США щодо зупинки військової допомоги для України

В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів та запросили телефонну розмову з колегами США.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань".

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Деталі: В оборонному відомстві повідомили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходять з фактичних даних та перевіряють деталі по кожному елементу в постачанні.

"Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей", - зазначили в МОУ.

Про результати контактів з американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

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В МОУ також зазначили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту і висловили вдячність Сполученим Штатам за підтримку.

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