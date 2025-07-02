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Міноборони звернулось до США щодо зупинки військової допомоги для України

Станіслав ПогоріловСереда, 2 липня 2025, 13:52
Міноборони звернулось до США щодо зупинки військової допомоги для України
фото: Getty Images

В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів та запросили телефонну розмову з колегами США.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань".

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Деталі: В оборонному відомстві повідомили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходять з фактичних даних та перевіряють деталі по кожному елементу в постачанні.

"Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей", - зазначили в МОУ.

Про результати контактів з американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

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В МОУ також зазначили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту і висловили вдячність Сполученим Штатам за підтримку.

Передісторія:

  • Перед цим Рolitico та NBC News з посиланням на джерела повідомили, що Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.
  • Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки.
  • У червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.
  • Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.
  • А 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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