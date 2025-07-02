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Повітряні сили показали, як ЗРК Raven збиває цілі РФ британськими ракетами

Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 18:40
Повітряні сили показали, як ЗРК Raven збиває цілі РФ британськими ракетами
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Повітряні сили показали, як працює проти російських цілей британський зенітний ракетний комплекс Raven.

Джерело: командування ПС ЗСУ

Дослівно: "Зенітні ракетні комплекси Raven від Великої Британії на службі в Повітряних силах працюють на різних напрямках.

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Які типи повітряних цілей на рахунку українських зенітників і наскільки ефективний британський комплекс в протиповітряних боях розповідають військовослужбовці бойового розрахунку ЗРК Raven з південного напрямку.

Деталі: ЗРК оснащений ракетами AIM-132 ASRAAM, призначений для ураження БпЛА всіх типів, крилатих ракет, а в ідеалі – й літаків та гелікоптерів.

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Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб: командир, водій і оператор-навідник. Він взаємозамінний, тобто члени екіпажу за потреби можуть мінятися ролями.

Серед переваг бійці називають мобільність цього комплексу.

Що передувало: Глава британського уряду Кір Стармер повідомив, що Велика Британія поставить Україні 350 ракет ASRAAM для посилення протиповітряної оборони за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Вони були адаптовані для наземного запуску у рекордно короткий термін – три місяці.

Ракети ASRAAM британського виробництва застосовуватимуться мобільними системами ППО Raven, які Україні постачає Велика Британія. За даними видання Guardian, ще п’ять таких  зенітних комплексів прямують до України.

Повітряні сили ЗСУ
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