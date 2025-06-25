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Британія вперше передасть Україні зброю, оплачену з заморожених росактивів

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 25 червня 2025, 08:43

Глава уряду Британії Кір Стармер повідомив про новий пакет військової допомоги Україні, який профінансували за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: У пакеті буде 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих у рекордно короткий час – 3 місяці – для наземного запуску.

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Видання акцентує, що Об’єднане королівство вперше використало кошти, пов'язані з Росією, щоб оплатити озброєння для Києва.

Ракети будуть застосовувати за допомогою систем Raven, поставлених Британією. П'ять з них вже на шляху до України. Після цього загальна кількість переданих Києву систем становитиме 13.

Виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, Стармер сказав, що "Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна". 

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"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", – заявив глава британського уряду.

За словами міністра оборони Джон Гілі, те, що ракети врятують життя, – є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни. 

Довідково: Новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів. 

Він є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для десятикратного збільшення поставок дронів.

Передісторія:

Велика Британіядопомога Українізброя
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