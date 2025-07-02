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Очільник МЗС наголошує: Україна готова купувати чи позичати засоби ППО

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 20:29
Очільник МЗС наголошує: Україна готова купувати чи позичати засоби ППО
Андрій Сибіга, фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова купувати чи позичати засоби ППО, які є критичною необхідністю в умовах дедалі інтенсивніших повітряних ударів держави-агресора РФ.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник МЗС нагадав, що за червень Росія випустила по Україні понад 330 ракет, у тому числі 80 балістичних, та понад 5000 БПЛА і 5000 КАБів, що підтверджує відсутність у Кремля будь-яких намірів домовлятися про мир, всупереч зусиллям США.

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Він нагадав також статистику ООН про те, що за останні пів року кількість постраждалих серед цивільних українців зросла на 37%.

"Така велика кількість БПЛА, бомб і ракет, особливо балістичних, підкреслює нагальну потребу подальшого посилення української ППО. Нам потрібно більше перехоплювачів і більше систем. І ми також готові купувати чи позичати їх", – зазначив Сибіга.

Він закликав також до більших інвестицій в український ОПК, у тому числі дрони-перехоплювачі та засоби ППО.

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"Україна активно працює над розробкою власних спроможностей. Але ми потребуємо підтримки зараз, з огляду на масштаби російського терору", – наголосив міністр.

"Єдиний шлях примусити Росію закінчити війну – це збільшувати тиск на Москву і посилювати Україну… Зараз не час для слабких рішень. Потрібно продемонструвати силу і надіслати Москві правильні сигнали", – закликав очільник МЗС.

Передісторія:

  • Заява Андрія Сибіги з’явилась на тлі новин про те, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Також ближчим часом очікують розгляду у Конгресі проєкту із санкціями проти РФ, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.
  • Грем каже, що проєкт отримав схвалення Дональда Трампа і має бути ухвалений у липні. Водночас він підтвердив, що проєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення залишається за президентом США.

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