Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС підняло на кпини нову антиукраїнську пропаганду Орбана: "Тупо, нудно й непереконливо"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 21:59
МЗС підняло на кпини нову антиукраїнську пропаганду Орбана: Тупо, нудно й непереконливо
ілюстрація з соцмережі Х

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відкинув чергову атаку угорської державної пропаганди, яка повʼязує президента України Володимира Зеленського з лідером опозиції Угорщини Петером Мадяром.

Джерело: Тихий у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Речник опублікував фото нової рекламної кампанії в Угорщині, на якій Зеленського порівнюють з Мадяром гаслом "схожі мов два яйця". На фото накладено напис "Обережно, угорська пропаганда".

Реклама:

Пряма мова: "Замість того, щоб пояснити угорському народу, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур на українського президента. Виглядає тупо, нудно і непереконливо".

Що передувало: В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і зображають обох "маріонетками".

УгорщинапропагандаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
Усі новини...
Угорщина
Після "референдуму" в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським
Консультації Угорщини про вступ України в ЄС були "необов’язковими", але Єврокомісія візьме їх до уваги
В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"
Останні новини
21:04
У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
20:28
Формула-1Норріс завдяки штрафу Піастрі виграв дощовий Гран-прі Великої Британії
20:14
Лев утік із зоопарку в Туреччині й напав на чоловіка, який спав на вулиці
20:00
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
19:51
РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
19:44
Чинна Верховна Рада не буде розкривати банківську таємницю – Гетманцев
19:39
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
19:23
Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя 61 людини
19:07
Китай запровадив обмеження проти медичних компаній ЄС
19:03
Науковці назвали одного з наймолодших ссавців на планеті: він еволюціонував відносно нещодавно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: