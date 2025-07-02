МЗС підняло на кпини нову антиукраїнську пропаганду Орбана: "Тупо, нудно й непереконливо"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відкинув чергову атаку угорської державної пропаганди, яка повʼязує президента України Володимира Зеленського з лідером опозиції Угорщини Петером Мадяром.

Джерело: Тихий у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Речник опублікував фото нової рекламної кампанії в Угорщині, на якій Зеленського порівнюють з Мадяром гаслом "схожі мов два яйця". На фото накладено напис "Обережно, угорська пропаганда".

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Пряма мова: "Замість того, щоб пояснити угорському народу, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур на українського президента. Виглядає тупо, нудно і непереконливо".

Що передувало: В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і зображають обох "маріонетками".