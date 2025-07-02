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У Держдепі заперечили свою причетність до рішень щодо постачання допомоги в Україну

Тетяна ОлійникСереда, 2 липня 2025, 23:35
У Держдепі заперечили свою причетність до рішень щодо постачання допомоги в Україну
Теммі Брюс. Фото: Getty Images

Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.

Джерело: "Укрінформ" та "Суспільне" з посиланням на заяву речниці Держдепу Теммі Брюс під час пресбрифінгу

Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати, яку роль відіграє Державний департамент у ситуації навколо призупинення військової допомоги Україні, Брюс відповіла, що головною ланкою Держдепу є дипломатія.

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"Ми не приймаємо рішень щодо постачання зброї чи управління нею", – додала вона та порадила звертатися за роз’ясненнями до Міністерства оборони.

Водночас речниця підкреслила, що пріоритет президента Трампа – "завершити війну між Росією й Україною шляхом міцного врегулювання шляхом переговорів та негайного припинення вогню на початку".

Вона також повторила позицію, озвучену раніше Білим домом про те, що це рішення було прийнято, "аби поставити інтереси Америки на перше місце" після огляду, проведеного Міністерством оборони щодо наявності зброї.

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Крім того, Брюс додала, що твердження про те, що "українці дізналися про паузу у військовій підтримці із новин – не зовсім правда". Вона уточнила, що можливо "якісь українці дізналися про це із новин", однак "комунікаційні лінії" між США та Україною залишаються надійними.

Брюс не зазначила, хто саме "мав донести новини", але заявила, що така розмова "мала місце" через важливість відповідного проєкту для США.

Що передувало:

  • У вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

СШАдопомога Україні
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