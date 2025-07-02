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Зеленський: На робочих рівнях Україна і США з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки

Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 19:48
Зеленський: На робочих рівнях Україна і США з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки
Володимир Зеленський. скриншот

Президент Володимир Зеленський каже, що зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей".

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Що передувало: В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів та запросили телефонну розмову з колегами у США.

Передісторія:

  • Рolitico та NBC News з посиланням на джерела повідомили, що Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.
  • Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки.
  • У червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.
  • 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп сказав, що перевірить, чи зможе надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, але наголосив, що США вони теж потрібні.

СШАдопомога УкраїніППОвійна
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