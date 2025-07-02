Зеленський: На робочих рівнях Україна і США з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки

Президент Володимир Зеленський каже, що зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей".

Реклама:

Що передувало: В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів та запросили телефонну розмову з колегами у США.

Передісторія: