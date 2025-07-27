У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі

У Німеччині у неділю ввечері зійшов з рейок пасажирський потяг. Попередньо, є загиблі та поранені.

Джерело: BILD

Деталі: Аварія сталася у федеральній землі Баден-Вюртемберг близько 18:10 поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах. Як повідомив речник федеральної поліції у Штутгарті, два вагони регіонального експресу Deutsche Bahn зійшли з рейок.

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На момент аварії в потязі перебувало близько 100 пасажирів.

Щонайменше троє з них отримали поранення. Точний стан постраждалих наразі невідомий.

Як пише видання, рятувальники з пожежної служби та швидкої допомоги працюють на перекинутих вагонах, намагаючись дістатись до пасажирів. На місці чути крики.

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Вагони зійшли з рейок посеред лісу та зупинилися між деревами на схилі. Частина потяга лежить на боці, дах одного з вагонів відкрито. Рятувальні служби прочісують вагони у пошуках постраждалих - ймовірно, ще не всіх пасажирів знайдено.

Поліція повідомляє про складні умови під’їзду до місця аварії. Станом на 19:30 на місці працюють численні сили поліції, пожежної охорони та медики, які надають допомогу пораненим.

Рятувальна служба класифікувала ситуацію як "масовий випадок постраждалих" - термін, що означає велику кількість людей, яким одночасно необхідна медична допомога.

Чи став причиною аварії буревій або повалені дерева на коліях поки невідомо.