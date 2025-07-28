В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: трое погибших и 34 раненых

В Германии в воскресенье вечером сошёл с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, три человека погибли, еще 34 получили ранения.

Источник: BILD

Детали: Авария произошла в федеральной земле Баден-Вюртемберг около 18:10 в районе города Ридлинген в округе Биберах. Как сообщил представитель федеральной полиции в Штутгарте, два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов.

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На момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров.

По данным издания, спасатели из пожарной службы и скорой помощи работают на перевёрнутых вагонах, пытаясь добраться до пассажиров. На месте слышны крики.

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Вагоны сошли с рельсов посреди леса и остановились между деревьями на склоне. Часть поезда лежит на боку, крыша одного из вагонов вскрыта. Спасательные службы прочёсывают вагоны в поисках пострадавших - вероятно, не все пассажиры ещё обнаружены.

Полиция сообщает о затруднённом доступе к месту аварии. По состоянию на 19:30 на месте работают многочисленные подразделения полиции, пожарных и медиков, которые оказывают помощь раненым.

Спасательная служба классифицировала ситуацию как "инцидент с массовыми жертвами" - термин, обозначающий необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей одновременно.

Причины аварии устанавливаются.

Обновлено: По данным Schwäbische Zeitung, в результате железнодорожной аварии погибли три человека, еще 34 получили ранения.