Генштаб: На Покровському напрямку захисники за добу відмінусували понад 120 окупантів

Генштаб ЗСУ повідомив, що, за попередніми даними, минулої доби Сили оборони на Покровському напрямку знешкодили 124 окупанти, поранили ще 87.

Джерело: вечірнє зведення за 2 липня Генштабу

Дослівно зі зведення: "За попередніми підрахунками, сьогодні (2 липня – ред.) наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку".

Реклама:

Деталі: Також, за даними Генштабу, українські захисники на цьому напрямку знищили 13 мотоциклів, дві гармати, шість БпЛА, три термінали супутникового зв’язку, пункт управління БпЛА та два укриття для особового складу.

Окрім цього, пошкодили чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети і три укриття особового складу противника.

Нагадаємо: Від початку доби 2 липня на фронті відбулось 140 зіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку.