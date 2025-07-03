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Каллас закликала Китай припинити підтримку війни РФ проти України

Ольга Глущенко Четвер, 3 липня 2025, 04:08
Каллас закликала Китай припинити підтримку війни РФ проти України
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

Джерело: Дипломатична служба ЄС

Деталі: Про це Каллас сказала очільнику МЗС Китаю Ван Ї у Брюсселі під час 13-го стратегічного діалогу між Європейським Союзом і Китаєм.

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Каллас наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни Росії становить для європейської безпеки.

Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку на користь військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, Каллас звернулася до Китаю із закликом підтримати повне і беззастережне припинення вогню та справедливий і тривалий мир в Україні на основі повної поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

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Нагадаємо: У квітні Каллас, коментуючи повідомлення про участь китайських громадян у війні проти України, назвала Китай "головним спонсором" війни Росії.

У Європі стверджують, що Китай скоротив поставки західним покупцям деяких компонентів для безпілотників, але нарощує – в Росію. 

ЄСКитайросійсько-українська війна
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