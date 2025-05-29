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Bloomberg: Китай скоротив продаж безпілотників в Європу, але в РФ постачає

Альона Мазуренко Четвер, 29 травня 2025, 17:53
Bloomberg: Китай скоротив продаж безпілотників в Європу, але в РФ постачає
фото: GETTY IMAGEs

У Європі стверджують, що Китай скоротив поставки західним покупцям деяких компонентів для безпілотників, але нарощує – в Росію. Офіційний Пекін заявляє, що контролює експорт товарів подвійного призначення і відкидає "безпідставні звинувачення".

Джерело: Bloomberg

Деталі: У виданні нагадують слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії: "Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На російській території є виробничі лінії, де працюють китайські представники".

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Європейський чиновник також розповів ЗМІ, що слова Зеленського збігаються з їхніми власними оцінками.

Чиновник зазначив, що Китай також, схоже, скоротив поставки західним покупцям деяких компонентів для безпілотників, таких як магніти, що використовуються в двигунах, одночасно нарощуючи поставки в Росію.

Виробники в Китаї почали обмежувати продажі в США і Європу ключових компонентів, про що агентство повідомляло наприкінці 2024 року, і західні чиновники вважають це першим кроком до ширших експортних обмежень.

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В заяві міністерства закордонних справ КНР, надісланій агентству, офіційний Пекін заявив, що контролює експорт так званих товарів подвійного призначення, таких як безпілотники, які можуть бути використані у військових цілях: "Позиція Китаю щодо України була послідовною і чіткою: ми віддані припиненню війни і сприянню мирним переговорам. Китай ніколи не надавав жодній стороні летальну зброю і суворо контролює товари подвійного призначення. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій".

Торік у виданні повідомляли, що китайські і російські компанії спільно працюють над розробкою ударних безпілотників.

З тих пір США і ЄС наклали санкції на кілька китайських фірм за допомогу Москві у виробництві безпілотників і постачання критично важливих компонентів.

КитайбезпілотникиРосіяторгівля
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