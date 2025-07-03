З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

Рятувальники евакуювали 50 осіб, серед яких двоє дітей, з атакованої російськими дронами багатоповерхівки в Одесі. Четверо осіб постраждали.

Джерело: ДСНС

Деталі: У ДСНС зазначили, що через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

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Дослівно ДСНС: "Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих".