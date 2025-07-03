Росіяни атакували з дронів 2 літніх людей у Херсоні
Дві людини дістали поранення внаслідок російських атак дронами у Херсоні рано-вранці 3 липня.
Джерело: Херсонська МВА в Telegram
Дослівно влада: "Близько 6:00 російські окупанти з безпілотника скинули вибухівку на 74-річного херсонця у Дніпровському районі. Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення".
Деталі: Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Доповнено: Пізніше в МВА повідомили про ще одну постраждалу через атаку російського безпілотника.
"Співробітники поліції доставили до лікарні 75-річну жінку. Приблизно о 7:00 її атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі. Жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Стан легкий", – повідомили в міській адміністрації.
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Передісторія:
- Чотири людини дістали поранення внаслідок російської атаки з безпілотників у селищі Антонівка та місті Херсон вранці 2 липня.