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Росіяни атакували з дронів 2 літніх людей у Херсоні

Ірина БалачукЧетвер, 3 липня 2025, 07:27
Росіяни атакували з дронів 2 літніх людей у Херсоні
Фото ілюстративне з Getty images

Дві людини дістали поранення внаслідок російських атак дронами у Херсоні рано-вранці 3 липня.

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Дослівно влада: "Близько 6:00 російські окупанти з безпілотника скинули вибухівку на 74-річного херсонця у Дніпровському районі. Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Доповнено: Пізніше в МВА повідомили про ще одну постраждалу через атаку російського безпілотника.

"Співробітники поліції доставили до лікарні 75-річну жінку. Приблизно о 7:00 її атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі. Жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Стан легкий", – повідомили в міській адміністрації.

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Передісторія:

Херсонбезпілотники
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