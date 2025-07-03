Росіяни атакували півсотнею БпЛА: є 7 влучань
Четвер, 3 липня 2025, 08:15
Від вечора 2 липня російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 40 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання у 7 локаціях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ".
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Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації", – повідомили у Повітряних силах.
Передісторія:
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- Уночі 3 липня російський дрон влучив у 9-поверхівку в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа та постраждали 4 людини.