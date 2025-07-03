Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували півсотнею БпЛА: є 7 влучань

Ірина БалачукЧетвер, 3 липня 2025, 08:15
Росіяни атакували півсотнею БпЛА: є 7 влучань
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Схід"

Від вечора 2 липня російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 40 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання у 7 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації", – повідомили у Повітряних силах.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
Усі новини...
безпілотники
Росіяни скинули вибухівку з дрона на чоловіка в Херсоні
З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб
Ворожий дрон влучив у 9-поверхівку в Одесі: виникла пожежа, 5 постраждалих
Останні новини
21:04
У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
20:28
Формула-1Норріс завдяки штрафу Піастрі виграв дощовий Гран-прі Великої Британії
20:14
Лев утік із зоопарку в Туреччині й напав на чоловіка, який спав на вулиці
20:00
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
19:51
РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
19:44
Чинна Верховна Рада не буде розкривати банківську таємницю – Гетманцев
19:39
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
19:23
Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя 61 людини
19:07
Китай запровадив обмеження проти медичних компаній ЄС
19:03
Науковці назвали одного з наймолодших ссавців на планеті: він еволюціонував відносно нещодавно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: