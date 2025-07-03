Росіяни атакували медзаклад у Херсоні: пошкоджені будівля і "швидкі"
Четвер, 3 липня 2025, 10:05
Російські окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю, машини "швидкої" та цивільні автомобілі.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно адміністрація: "Внаслідок скидів з БпЛА пошкоджено кілька карет "швидкої допомоги" та цивільні автівки. Також понівечено вікна в одному з приміщень закладу".
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Деталі: В ОВА додали, що минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що росіяни ранці 3 липня атакували з безпілотників мирних мешканців Херсона: дві людини дістали поранення.