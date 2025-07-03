Росіяни атакували медзаклад у Херсоні: пошкоджені будівля і "швидкі"

Російські окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю, машини "швидкої" та цивільні автомобілі.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно адміністрація: "Внаслідок скидів з БпЛА пошкоджено кілька карет "швидкої допомоги" та цивільні автівки. Також понівечено вікна в одному з приміщень закладу".

Реклама:

Фото з Telegram Херсонської ОВА

Деталі: В ОВА додали, що минулося без постраждалих.

Фото з Telegram Херсонської ОВА

Фото з Telegram Херсонської ОВА

Передісторія: