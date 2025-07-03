Ранковий удар по Полтаві: палала будівля ТЦК, 2 загиблих, 11 поранених

У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 - поранені.

Джерело: Сухопутні війська у Facebook, голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, Telegram-канал "Полтава новини сирена"

Дослівно: "Сьогодні, 3 липня близько 9.00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП".

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Деталі: Військові повідомили, що через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

фото: Telegram-канал "Полтава новини сирена"

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково", - говориться у повідомленні.

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Оновлено. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що за попередньою інформацією загинули 2 людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Що було раніше: Вранці 3 липня Полтаву атакували ворожі безпілотникик, під час повітряної тривогои у місті було чутно звуки вибухів.