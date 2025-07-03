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В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шістьох

Анастасія ПроцЧетвер, 3 липня 2025, 10:56
В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шістьох
фото: ДСНС

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічної атаки дронів на Одесу. Внаслідок удару по житловій дев’ятиповерхівці постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. 

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі".

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Деталі: Повідомляється,  що в результаті ворожих ударів поранення отримали шестеро людей. Ще 11 людей вдалося врятувати.

 
фото: ДСНС

"Бажаємо кожному та кожній швидшого одужання", – додали в ДСНС.

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Нагадаємо:

  • У ніч проти 3 липня в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження 9-поверхівки внаслідок атаки дронів, 50 людей евакуювали.

ОдесаДСНС
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