В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шістьох
Четвер, 3 липня 2025, 10:56
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічної атаки дронів на Одесу. Внаслідок удару по житловій дев’ятиповерхівці постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі".
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Деталі: Повідомляється, що в результаті ворожих ударів поранення отримали шестеро людей. Ще 11 людей вдалося врятувати.
"Бажаємо кожному та кожній швидшого одужання", – додали в ДСНС.
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Нагадаємо:
- У ніч проти 3 липня в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження 9-поверхівки внаслідок атаки дронів, 50 людей евакуювали.