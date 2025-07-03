В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шістьох

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічної атаки дронів на Одесу. Внаслідок удару по житловій дев’ятиповерхівці постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі".

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Деталі: Повідомляється, що в результаті ворожих ударів поранення отримали шестеро людей. Ще 11 людей вдалося врятувати.

фото: ДСНС

"Бажаємо кожному та кожній швидшого одужання", – додали в ДСНС.

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