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Вибухи під Житомиром 2 липня: загалом 82 постраждалих, з них 38 у лікарні

Ірина БалачукЧетвер, 3 липня 2025, 10:59
Вибухи під Житомиром 2 липня: загалом 82 постраждалих, з них 38 у лікарні
Наслідки вибуху поблизу с. Березина на Житомирщині 2 липня. Фото з Facebook АТ "Житомиробленерго"

82 людини постраждали внаслідок вибухів у селі Березина, що поблизу Житомира, 2 липня, з них 38 перебувають у лікарнях, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Джерело: очільник області в ефірі єдиного марафону новин вранці 3 липня, поліція Житомирської області в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Бунечка: "На сьогодні ми маємо 2 загиблих підтверджених. Другу людину деблокували вночі рятувальники. На даний момент є 82 постраждалих. 38 людей, з яких 4 дітей, у лікарні. Всі вони з травмами середньої важкості".

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Деталі: Голова ОВА також додав, що постраждали близько 100 домоволодінь, з них близько чверті зруйновані вщент. 

 

Наслідки вибуху поблизу с. Березина на Житомирщині 2 липня. Фото з Facebook АТ "Житомиробленерго"

"Але держава разом з обласною і місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке було втрачено. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих домоволодінь", – запевнив Бунечко.  

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Наслідки вибуху поблизу с. Березина на Житомирщині 2 липня. Фото з Facebook АТ "Житомиробленерго"

Він відмовився коментувати, що спричинило такі потужні вибухи, пославшись на заборону правоохоронців.

"Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями, і все-таки зробили висновок, що правоохоронці закрили будь-яку інформацію, і поки я не маю права коментувати. Найближчим часом ми до цього повернемося. Кримінальна справа була порушена і внесена в ЄРДР вночі", – сказав Бунечко, не уточнивши, за якою статтею відкрили провадження.

"Українська правда" намагалася уточнити статтю у поліції Житомирщини, але там повідомили, що наразі це питання не коментують.

Передісторія:

Житомирщинавибух
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