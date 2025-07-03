Внаслідок удару по Полтаві постраждали двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ

3 липня внаслідок удару дронами по території міського та обласного ТЦК та САП у Полтаві постраждали двоє військових ТЦК та СП та двоє працівниць ЗСУ.

Джерело: речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільне.Студія"

Пряма мова: "Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге – на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові.

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І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. Із числа постраждалих 2 військових ТЦК та 2 працівниці ЗСУ, які там працювали. Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів".

Деталі: Також речник додав, що таким чином Росія цілеспрямовано намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні. За його словами, в останні дні ворог почав практикувати такі удари саме з цією метою. Водночас він наголосив, що зупинити мобілізацію не вдасться, тож "відкорковувати шампанське" російським військовим і їхнім прибічникам ще зарано.

Що передувало:

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