Зеленський і Трамп можуть поговорити телефоном на тлі призупинення поставок зброї – ЗМІ
Сполучені Штати та Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із планами, "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що ідею щодо телефонної розмови було висунуто 1 липня, коли почали з'являтися повідомлення про те, що США призупинили поставки деякої зброї в Україну.
"Сьогодні США інформують Україну (про рішення) в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", – повідомив європейський дипломат, обізнаний з планами.
"США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Це залишається пріоритетом", – додав співрозмовник.
Передісторія:
- Напередодні до МЗС України на розмову про військову допомогу був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.
- Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.