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Зеленський і Трамп можуть поговорити телефоном на тлі призупинення поставок зброї – ЗМІ

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 12:25
Зеленський і Трамп можуть поговорити телефоном на тлі призупинення поставок зброї – ЗМІ
Трамп і Зеленський. колаж УП

Сполучені Штати та Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із планами, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що ідею щодо телефонної розмови було висунуто 1 липня, коли почали з'являтися повідомлення про те, що США призупинили поставки деякої зброї в Україну.

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"Сьогодні США інформують Україну (про рішення) в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", – повідомив європейський дипломат, обізнаний з планами.

"США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Це залишається пріоритетом", – додав співрозмовник.

Передісторія:

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