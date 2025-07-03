На Курщині ліквідували заступника командувача ВМФ РФ, чия бригада причетна до страт бійців ЗСУ

У Росії повідомили про загибель заступника головкому ВМФ РФ, "Героя Росії" Михайла Гудкова, у соцмережах пишуть, що він разом з іншими російськими офіцерами загинув унаслідок удару Сил оборони по пункту управління ЗС РФ у Курській області.

Джерело: губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко, "Мілітарний"

Деталі: Кожемяко повідомив, що екскомандир 155-ї окремої гвардійської Курської бригади морської піхоти Гудков "загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами" в Курській області.

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У деяких пабліках, пов'язаних із російською армією, повідомляли, що він разом з іншими вищими офіцерами загинув унаслідок удару по передовому пункту управління, ймовірно, на Курщині.

155-та бригада морської піхоти причетна до страт українських військовополонених. Зокрема взяті в полон морпіхи цієї бригади підтверджували, що вбивають або бачили вбивства полонених воїнів ЗСУ.

У березні 2025 року Гудкова призначили заступником командувача ВМФ РФ.