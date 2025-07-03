Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження об'єкта воєнно-промислового комплексу ворога – заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "В рамках зниження наступальних можливостей Збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область РФ), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження Збройних сил Російської Федерації".

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Деталі: За даними Генштабу, підприємство, зокрема, виготовляло елементи живлення для так званих універсальних модулів планерування й корекції – розробок, які дозволяють перетворити звичайні вільнопадаючі авіабомби на керовані з більшою дальністю та точністю.

Крім того, завод забезпечував виробництво батарей і акумуляторів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У, а також енергетичних систем для інших видів спеціалізованого озброєння.

Зазначається, що на території заводу зафіксовано вибухи, виробничі потужності зупинено. Остаточні результати удару наразі уточнюються.

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