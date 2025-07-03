Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області
У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження об'єкта воєнно-промислового комплексу ворога – заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "В рамках зниження наступальних можливостей Збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область РФ), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження Збройних сил Російської Федерації".
Деталі: За даними Генштабу, підприємство, зокрема, виготовляло елементи живлення для так званих універсальних модулів планерування й корекції – розробок, які дозволяють перетворити звичайні вільнопадаючі авіабомби на керовані з більшою дальністю та точністю.
Крім того, завод забезпечував виробництво батарей і акумуляторів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У, а також енергетичних систем для інших видів спеціалізованого озброєння.
Зазначається, що на території заводу зафіксовано вибухи, виробничі потужності зупинено. Остаточні результати удару наразі уточнюються.
Що передувало:
- Вранці 3 липня російська влада повідомила про атаку дронів на чотири області, зокрема, вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області – у першому розташований військовий аеродром, у другому – завод акумуляторів.