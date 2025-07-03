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Дрони атакували російські Липецьк і Єлець: там розташовані військові аеродром і завод

Ірина БалачукЧетвер, 3 липня 2025, 08:49
Дрони атакували російські Липецьк і Єлець: там розташовані військові аеродром і завод
Чорний дим після вибуху у місці Єлець Липецької області РФ. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російська влада повідомила про атаку дронів на чотири області, зокрема, вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області – у першому розташований військовий аеродром, у другому – завод акумуляторів.

Джерело: Telegram-канал Astra, Міноборони РФ, губернатор Липецької області Ігор Артамонов і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Пряма мова Артамонова: "Після падіння безпілотника на парковці одного з підприємств у Єльці виникла пожежа. Наразі вогонь локалізовано. Співробітників найближчих цехів евакуйовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає".

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Деталі: Про яке саме підприємство йдеться, губернатор не уточнив, однак він повідомив, що "сигнали про падіння уламків надходять із різних районів".

За його словами, уламки нібито впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, а також безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується, у Єльці. 

 
Фото з Telegram губернатора Липецької області Ігоря Артамонова

Telegram-канал Astra пише, що жителі Липецька та області повідомляли про велику кількість вибухів.

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Вони стверджують, що безпілотники знову атакували завод ПАТ "Енергія" в Єльці, який виготовляє акумулятори, зокрема, для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Пізніше Telegram-канал Astra повідомив, що геолокував кадри пошкоджень на території парковки, про що раніше писав губернатор, і дійшов висновку, що атакували саме завод "Енергія".

"На кадрах очевидців видно, що один із БпЛА влучив в асфальт поруч із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. На фото і відео справді зафіксовано територію заводу "Енергія", а також його основну будівлю", – йдеться в повідомленні. 

 
Пошкодження на території заводу "Енергія"
Фото з Telegram-каналу Astra

Цей завод уже атакували вночі 23 травня. 

У Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31. Його також уже атакували в серпні 2024 року.

Про атаку БпЛА повідомляв і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, у Воронежі внаслідок падіння частин збитого безпілотника пошкоджено покрівлю приватного будинку, а через обрив ЛЕП одне село залишилося без електрики.

Вранці російське Міноборони повідомило, що нібито засоби ППО знищили "69 українських безпілотників". Зокрема, 27 БпЛА нібито збили над Бєлгородською областю, 22 – над Воронезькою, 10 – над Липецькою, 8 – над Курською областю РФ і 2 – над тимчасово окупованим Кримом.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков і т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн нічого про атаки не писали.

Telegram-канал Astra також повідомляє, що Росавіація вводила тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Саратова Саратовської області та Тамбова Тамбовської області РФ.

Т.в.о. глави Тамбовської області Євген Первишов нічого про атаку не писав, проте він повідомив про загоряння на одному з підприємств міста Котовськ, унаслідок чого загинуло троє працівників.

Пряма мова т.в.о. губернатора: "Як доповів очільник Котовська, у ніч на 3 липня сталося загоряння на одному з підприємств міста. За попередніми даними, причиною стало порушення технологічних процесів. Пожежу оперативно локалізували... Загинули троє співробітників. Ще три людини постраждали, двоє з них госпіталізовані".

Первишов не уточнив, де саме виникла пожежа, але в місті Котовк є низка заводів, зокрема пороховий завод, заводи пластмас, завод технологічного обладнання та інші.

Росіябезпілотникивибух
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