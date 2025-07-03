Дрони атакували російські Липецьк і Єлець: там розташовані військові аеродром і завод

Чорний дим після вибуху у місці Єлець Липецької області РФ. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російська влада повідомила про атаку дронів на чотири області, зокрема, вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області – у першому розташований військовий аеродром, у другому – завод акумуляторів.

Джерело: Telegram-канал Astra, Міноборони РФ, губернатор Липецької області Ігор Артамонов і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Пряма мова Артамонова: "Після падіння безпілотника на парковці одного з підприємств у Єльці виникла пожежа. Наразі вогонь локалізовано. Співробітників найближчих цехів евакуйовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Про яке саме підприємство йдеться, губернатор не уточнив, однак він повідомив, що "сигнали про падіння уламків надходять із різних районів".

За його словами, уламки нібито впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, а також безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується, у Єльці.

Фото з Telegram губернатора Липецької області Ігоря Артамонова

Telegram-канал Astra пише, що жителі Липецька та області повідомляли про велику кількість вибухів.

РЕКЛАМА:

Російський Липецьк, де розташований військовий аеродром, атакували дрони. Там лунали вибухи. Відео з Telegram-каналу Astra.

Обережно: на відео присутня нецензурна лексика pic.twitter.com/XUGGAKsPrZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 3, 2025

Вони стверджують, що безпілотники знову атакували завод ПАТ "Енергія" в Єльці, який виготовляє акумулятори, зокрема, для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Момент атаки на Єлець Липецької області РФ, де, за попередніми даними, атакували завод акумуляторів "Енергія". Telegram-каналу Astra. pic.twitter.com/6hmOGfYC4F — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 3, 2025

Пізніше Telegram-канал Astra повідомив, що геолокував кадри пошкоджень на території парковки, про що раніше писав губернатор, і дійшов висновку, що атакували саме завод "Енергія".

"На кадрах очевидців видно, що один із БпЛА влучив в асфальт поруч із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. На фото і відео справді зафіксовано територію заводу "Енергія", а також його основну будівлю", – йдеться в повідомленні.

Пошкодження на території заводу "Енергія" Фото з Telegram-каналу Astra

Цей завод уже атакували вночі 23 травня.

У Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31. Його також уже атакували в серпні 2024 року.

Про атаку БпЛА повідомляв і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, у Воронежі внаслідок падіння частин збитого безпілотника пошкоджено покрівлю приватного будинку, а через обрив ЛЕП одне село залишилося без електрики.

Вранці російське Міноборони повідомило, що нібито засоби ППО знищили "69 українських безпілотників". Зокрема, 27 БпЛА нібито збили над Бєлгородською областю, 22 – над Воронезькою, 10 – над Липецькою, 8 – над Курською областю РФ і 2 – над тимчасово окупованим Кримом.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков і т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн нічого про атаки не писали.

Telegram-канал Astra також повідомляє, що Росавіація вводила тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Саратова Саратовської області та Тамбова Тамбовської області РФ.

Т.в.о. глави Тамбовської області Євген Первишов нічого про атаку не писав, проте він повідомив про загоряння на одному з підприємств міста Котовськ, унаслідок чого загинуло троє працівників.

Пряма мова т.в.о. губернатора: "Як доповів очільник Котовська, у ніч на 3 липня сталося загоряння на одному з підприємств міста. За попередніми даними, причиною стало порушення технологічних процесів. Пожежу оперативно локалізували... Загинули троє співробітників. Ще три людини постраждали, двоє з них госпіталізовані".

Первишов не уточнив, де саме виникла пожежа, але в місті Котовк є низка заводів, зокрема пороховий завод, заводи пластмас, завод технологічного обладнання та інші.