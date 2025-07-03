СБУ підірвала ексглаву окупаційної адміністрації Луганська – джерело
В окупованому Луганську СБУ ліквідувала колишнього окупаційного мера Луганська Маноліса Пілавова.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ
Деталі: За даними джерел, 3 липня у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, ексголову окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки).
Півалов загинув у результаті підриву вибухівки.
Він був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Ігоря Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу.
З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями.
Нагадаємо:
- У тимчасово окупованому Луганську підірвали колишнього очільника окупаційної адміністрації Маноліса Пілавова. Вибух стався близько полудня 3 липня на вулиці Тараса Шевченка. За непідтвердженою інформацією, вибуховий пристрій було закладено за дверима будинку.