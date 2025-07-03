Зеленський про розмову Путіна і Трампа: Не впевнений, що в них багато спільного
Четвер, 3 липня 2025, 18:20
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заплановану розмову президента США Дональда Трампа з російським главою Володимиром Путіним.
Джерело: президент під час спілкування з медіа
Пряма мова: "Я не впевнений, що в них багато спільних ідей, оскільки це різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, то ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп".
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Деталі: Зеленський наголосив, що він готовий до будь-якого формату зустрічі, але зазначив, що в Росії рішення ухвалює лише Путін, тому для досягнення миру потрібна зустріч на рівні лідерів.
Що передувало:
- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка відбудеться о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).