Путін анонсував телефонну розмову з Трампом, яку згодом підтвердив президент США
Четвер, 3 липня 2025, 16:30
Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", Truth Social
Дослівно ТАСС: " Путін повідомив, що у нього сьогодні відбудеться розмова з Трампом".
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Оновлено: Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка відбудеться о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00 ранку", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.
Що передувало:
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- Раніше Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.
- ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.
- Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
Передісторія:
- 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
- У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
- Розмова президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна за словами російського правителя вона тривала понад 2 години. Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".