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Путін анонсував телефонну розмову з Трампом, яку згодом підтвердив президент США

Анастасія ПроцЧетвер, 3 липня 2025, 16:30
Путін анонсував телефонну розмову з Трампом, яку згодом підтвердив президент США
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"Truth Social 

Дослівно ТАСС: " Путін повідомив, що у нього сьогодні відбудеться розмова з Трампом".

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Оновлено: Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка відбудеться о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом). 

"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00 ранку", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

 
скрин Truth Social

Що передувало: 

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Передісторія:

  • 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
  • У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • Розмова президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна за словами російського правителя вона тривала понад 2 години. Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 

ПутінТрамп
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