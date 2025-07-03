Путін анонсував телефонну розмову з Трампом, яку згодом підтвердив президент США

Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", Truth Social

Дослівно ТАСС: " Путін повідомив, що у нього сьогодні відбудеться розмова з Трампом".

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Оновлено: Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка відбудеться о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).

"Говоритиму з президентом Росії Путіним о 10:00 ранку", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

скрин Truth Social

Що передувало:

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Раніше Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.

ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Передісторія: