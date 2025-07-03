Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо відновлення постачання військової допомоги

Трамп та Зеленський у Вашингтоні в лютому 2025 року. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом у розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Джерело: про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів під час церемонії відкриття головування Данії у ЄС в Орхусі (Данія) 3 липня, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Зеленський планує поговорити з Трампом про продовження підтримки з боку США і, зокрема, надання Україні ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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"Ми розраховуємо на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів. Є деякі позиції, яких Європа наразі не має – особливо, якщо говорити про PAK-3, тобто ракети для систем Patriot" – заявив Зеленський.

Він наголосив, що саме постачання зі США ракет PAK-3 (Patriot Advanced Capability-3 Missile) – критично важливо, так само як і самі системи.

"Але ми також розраховуємо на наше українське виробництво. Для цього нам потрібно більше фінансування, більше коштів. Ми говорили про це сьогодні також. І, слава Богу, у нас справді хороші відносини. Ми розраховуємо на вас, на Данію та на наші партнерські зв’язки", – повідомив президент України.

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"Щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки – я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями матиму розмову з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський планує говорити з європейськими партнерами про розширення так званої "данської моделі" – фінансування ними контрактів на виробництво зброї в Україні, та загалом виробництва зброї для України.

Також президент України заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Данія, своєю чергою, закликала ЄС фінансувати ОПК в Україні, щоб компенсувати поставки зброї зі США.