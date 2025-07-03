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Російські війська вдарили по Іллінівці на Донеччині: загинув чоловік, 5 поранених

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 липня 2025, 20:50
Російські війська вдарили по Іллінівці на Донеччині: загинув чоловік, 5 поранених
Фото - getty images

Російські війська ввечері 3 липня поцілили ударним FPV-дроном в селі Іллінівка Краматорського району: загинув чоловік, ще 5 людей постраждали.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Війська РФ поцілили ударним FPV-дроном по приватному сектору.

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Неподалік від домоволодіння загинув 47-річний чоловік. Його дружину 44 років та 74-річну матір поранено. Крім того, на вулиці отримали тілесні ушкодження 65-річна жінка та її 37-річний син. Також постраждала пенсіонерка 70 років".

Деталі: У потерпілих мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення й контузію. Стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Один цивільний перебуває у важкому стані.

Що передувало: 

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Протягом 3 липня російська армія атакувала Костянтинівку, Білицьке та Покровськ на Донеччині, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень. 

Донецька областьобстрілросійсько-українська війна
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