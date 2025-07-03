Російські війська вдарили по Іллінівці на Донеччині: загинув чоловік, 5 поранених
Російські війська ввечері 3 липня поцілили ударним FPV-дроном в селі Іллінівка Краматорського району: загинув чоловік, ще 5 людей постраждали.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно: "Війська РФ поцілили ударним FPV-дроном по приватному сектору.
Неподалік від домоволодіння загинув 47-річний чоловік. Його дружину 44 років та 74-річну матір поранено. Крім того, на вулиці отримали тілесні ушкодження 65-річна жінка та її 37-річний син. Також постраждала пенсіонерка 70 років".
Деталі: У потерпілих мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення й контузію. Стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Один цивільний перебуває у важкому стані.
Що передувало:
Протягом 3 липня російська армія атакувала Костянтинівку, Білицьке та Покровськ на Донеччині, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень.