У Полтаві під час повітряної тривоги було зачинене укриття: відповідального звільнили

У Полтаві вранці 3 липня під час атаки російських безпілотників було зачинене укриття: відповідального працівника звільнили.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "Реагуємо на ситуацію, яка сталася під час повітряної тривоги вранці 3 липня. Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим.

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Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено".

Що передувало: