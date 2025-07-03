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У Полтаві під час повітряної тривоги було зачинене укриття: відповідального звільнили

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 липня 2025, 22:27
У Полтаві під час повітряної тривоги було зачинене укриття: відповідального звільнили
Фото - Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

У Полтаві вранці 3 липня під час атаки російських безпілотників було зачинене укриття: відповідального працівника звільнили.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "Реагуємо на ситуацію, яка сталася під час повітряної тривоги вранці 3 липня. Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим.

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Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено".

Що передувало:

  • У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
  • За останніми даними, внаслідок атаки РФ на Полтаву 3 липня двоє людей загинули, 59 зазнали поранень.

Полтава
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