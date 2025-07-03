У Полтаві під час повітряної тривоги було зачинене укриття: відповідального звільнили
Четвер, 3 липня 2025, 22:27
У Полтаві вранці 3 липня під час атаки російських безпілотників було зачинене укриття: відповідального працівника звільнили.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут
Пряма мова: "Реагуємо на ситуацію, яка сталася під час повітряної тривоги вранці 3 липня. Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим.
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Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено".
Що передувало: