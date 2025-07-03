У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА

Двоє людей травмовані через російську атаку безпілотників в Полтавському районі увечері 3 липня.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу".

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Деталі: Згодом стало відомо, що в Полтавському районі через падіння уламків БпЛА травмовано ще одну людину.

Що передувало: