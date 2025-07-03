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У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 липня 2025, 23:33
У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА
Фото ілюстративне - getty images

Двоє людей травмовані через російську атаку безпілотників в Полтавському районі увечері 3 липня.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу".

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Деталі: Згодом стало відомо, що в Полтавському районі через падіння уламків БпЛА травмовано ще одну людину.

Що передувало: 

  • Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.
  • У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
  • За останніми даними, внаслідок атаки РФ на Полтаву 3 липня двоє людей загинули, 59 зазнали поранень.

Полтавська областьбезпілотники
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