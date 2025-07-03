У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА
Четвер, 3 липня 2025, 23:33
Двоє людей травмовані через російську атаку безпілотників в Полтавському районі увечері 3 липня.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут
Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу".
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Деталі: Згодом стало відомо, що в Полтавському районі через падіння уламків БпЛА травмовано ще одну людину.
Що передувало:
- Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.
- У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
- За останніми даними, внаслідок атаки РФ на Полтаву 3 липня двоє людей загинули, 59 зазнали поранень.