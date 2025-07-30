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Дощі відступають з України – прогноз на два дні

Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 17:25
Дощі відступають з України – прогноз на два дні
ілюстративне фото Unsplash

У четвер в Україні в північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура на півдні та сході країни вночі буде 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У Києві 31 липня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

У п'ятницю в Україні опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У столиці 1 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

погода
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