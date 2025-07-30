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Віцепрем'єру з євроатлантичної інтеграції Качці розширили повноваження

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 30 липня 2025, 17:53
Віцепрем'єру з євроатлантичної інтеграції Качці розширили повноваження
Фото: Getty Images

Український Кабінет міністрів поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу віцепрем’єра у Facebook

Деталі: Коментуючи своє призначення торгпредом, Качка зазначив, що одним з ключових пріоритетів України на шляху до членства в ЄС є питання торгівлі.

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"ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України. Так, ЄС – це 59% нашого експорту за підсумками 2024 року. Ми інтегруємося у внутрішній ринок ЄС і дедалі більше стаємо його невід’ємною частиною. Це потребує тісної координації між зовнішньоекономічною політикою та євроінтеграційним курсом держави", – зазначив він.

За словами Качки, його нові повноваження – "це крок до зміцнення нашої співпраці з ЄС і ефективнішого просування інтересів українського бізнесу у світі".

Як зазначено, основними завданнями торгового представника є забезпечення просування економічних інтересів України на європейському та світовому ринку, здійснення координації діяльності торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України тощо.

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Як відомо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, у якому Тарас Качка обіймає посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – він замінив на цій позиції Ольгу Стефанішину.

Також у рамках затвердження нового уряду на чолі з Юлією Свириденко Верховна Рада перепризначила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

ЄвропаКабінет міністрів
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