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Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу в переговорах з Путіним щодо припинення війни в Україні

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 01:27
Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу в переговорах з Путіним щодо припинення війни в Україні
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишився незадоволений результатами телефонної розмови з правителем Росії Володимиром Путіним, під час якої йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вдалося йому після спілкування з Путіним наблизитися до укладення угоди про припинення вогню в Україні, Трамп повідомив, що "не досяг із ним жодного прогресу".

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Пряма мова: "У нас був дзвінок. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран, а також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі".

Передісторія: 

  • Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
  • Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом). 

Трампросійсько-українська війна
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