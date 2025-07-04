Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу в переговорах з Путіним щодо припинення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що залишився незадоволений результатами телефонної розмови з правителем Росії Володимиром Путіним, під час якої йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні
Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вдалося йому після спілкування з Путіним наблизитися до укладення угоди про припинення вогню в Україні, Трамп повідомив, що "не досяг із ним жодного прогресу".
Пряма мова: "У нас був дзвінок. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран, а також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі".
Передісторія:
- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).