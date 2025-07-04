Росіяни окупували два населені пункти на Харківщині – DeepState
П'ятниця, 4 липня 2025, 03:47
У ніч на 4 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами двох населених пунктів Харківської області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, росіяни окупували Мілове та Строївку в Харківській області. Крім того, противник має просування поблизу населених пунктів Тополі на Харківщині, а також Федорівки та Піддубного на Донеччині.
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Передісторія:
- 1 липня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли село Коптєве, а також у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара у Донецькій області.