Росіяни окупували два населені пункти на Харківщині – DeepState

У ніч на 4 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами двох населених пунктів Харківської області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, росіяни окупували Мілове та Строївку в Харківській області. Крім того, противник має просування поблизу населених пунктів Тополі на Харківщині, а також Федорівки та Піддубного на Донеччині.

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