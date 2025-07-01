DeepState: Ворог окупував ще одне село у Донецькій області

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Коптєве, а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара".

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