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DeepState: Ворог окупував ще одне село у Донецькій області

Анастасія ПроцВівторок, 1 липня 2025, 15:38
DeepState: Ворог окупував ще одне село у Донецькій області
МАПА: DEEPSTATE

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Коптєве, а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара".

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Що передувало:

  • 27 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області, а також просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому.
  • 25 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.
  • 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війна
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