DeepState: Ворог окупував ще одне село у Донецькій області
Вівторок, 1 липня 2025, 15:38
За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області.
Джерело: мапа DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Коптєве, а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара".
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Що передувало:
- 27 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області, а також просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому.
- 25 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.
- 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.