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У Києві через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру – УЗ

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 05:54
У Києві через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру – УЗ
Фото: "Укрзалізниця"

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

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Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху".

Деталі: В компанії повідомили, що для зменшення незручностей компанія вже задіяла резервні тепловози, аби забезпечити доставку пасажирів у межах столиці на дільниці Святошин – Київ-Пасажирський.

Передісторія:

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УкрзалізницяКиїв
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