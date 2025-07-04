У Києві через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру – УЗ

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

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Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху".

Деталі: В компанії повідомили, що для зменшення незручностей компанія вже задіяла резервні тепловози, аби забезпечити доставку пасажирів у межах столиці на дільниці Святошин – Київ-Пасажирський.

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