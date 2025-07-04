У Києві через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру – УЗ
П'ятниця, 4 липня 2025, 05:54
Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно: "Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.
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Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху".
Деталі: В компанії повідомили, що для зменшення незручностей компанія вже задіяла резервні тепловози, аби забезпечити доставку пасажирів у межах столиці на дільниці Святошин – Київ-Пасажирський.
Передісторія:
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- З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо відомо про 19 постраждалих.