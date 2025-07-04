БпЛА атакували Москву та Ростовську область Росії

У ніч проти 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та підмосковний Сергієво-Посадський округ.

Джерело: в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь, голова Сергієво-Посадського міського округу Оксана Єроханова, Міноборони РФ в Telegram

Деталі: За словами Слюсаря, дрони атакували одразу кілька міст Ростовської області. У місті Азов начебто пошкоджено кілька автомобілів і вибито шибки у житлових будинках, а уламки одного з БпЛА нібито впали на місцевий стадіон.

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У селищі Долотинка, за твердженням російської влади, безпілотник нібито зруйнував багатоквартирний будинок: обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинула пенсіонерка. З пошкодженої будівлі, як стверджують чиновники, евакуювали 20 мешканців.

БпЛА атакували Москву та Ростовську область Росіїhttps://t.co/fO8DpqFrtv pic.twitter.com/M4e8uE6mtA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2025

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Також російські посадовці заявляють про атаку БпЛА у Сергієво-Посадському окрузі під Москвою. Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи в районі мікрорайону Зірочка та звуки двигунів дронів близько п’ятої ранку. За словами голови міського округу, під час атаки було пошкоджено підстанцію.

Фото: Telegram/Astra

На опублікованих в соцмережах фото видно стовп диму над містом.

Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили "48 українських безпілотників".

Зокрема, 26 БпЛА нібито збили над Ростовською областю, 12 – над Курською, 6 – над Бєлгородською, 3 – над Орловською і 1 – над Липецькою областю РФ.